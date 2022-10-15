



Нидерланды присоединились к тренировкам украинских военных

Нидерланды присоединились к тренировке украинских военных в Великобритании в рамках инициативы INTERFLEX.

Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.

"Основные аспекты военной поддержки Нидерландов: снабжение систем вооружения, тренировка украинских военных и обеспечение продовольствием", - сказала она.

По словам министра, Нидерланды не намерены разглашать какую-либо конкретику по поставкам.

"Исключением являются гаубицы, зенитные ракеты и тренировки в Великобритании", - добавила Оллонгрен.