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Нидерланды присоединились к тренировкам украинских военных
15.10.2022 11:46 Алина Груднева

Нидерланды присоединились к тренировкам украинских военных

Нидерланды присоединились к тренировке украинских военных в Великобритании в рамках инициативы INTERFLEX.

 
Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
 
"Основные аспекты военной поддержки Нидерландов: снабжение систем вооружения, тренировка украинских военных и обеспечение продовольствием", - сказала она.
 
По словам министра, Нидерланды не намерены разглашать какую-либо конкретику по поставкам.
 
"Исключением являются гаубицы, зенитные ракеты и тренировки в Великобритании", - добавила Оллонгрен.

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