Нидерланды присоединились к тренировкам украинских военных
Нидерланды присоединились к тренировке украинских военных в Великобритании в рамках инициативы INTERFLEX.
Об этом сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Основные аспекты военной поддержки Нидерландов: снабжение систем вооружения, тренировка украинских военных и обеспечение продовольствием", - сказала она.
По словам министра, Нидерланды не намерены разглашать какую-либо конкретику по поставкам.
"Исключением являются гаубицы, зенитные ракеты и тренировки в Великобритании", - добавила Оллонгрен.