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Нидерланды примут российских уклонистов
24.09.2022 19:24 Александр Юзовский

Нидерланды примут российских уклонистов

Нидерланды готовы принимать россиян, которые бегут от мобилизации. Власти страны заявили, что они "точно не будут" высланы обратно.

"Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, или им угрожает опасность?" - отметил госсекретарь по убежищу и миграции Эрик Ван Дер Бург.

Стоит отметить, что в конце июня он решил, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, позволят остаться в стране по крайней мере до конца 2022 года.

 

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