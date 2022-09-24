



Нидерланды примут российских уклонистов

Нидерланды готовы принимать россиян, которые бегут от мобилизации. Власти страны заявили, что они "точно не будут" высланы обратно.



"Ключевой вопрос заключается в том, что происходит, когда их отправить обратно: принимают ли их с распростертыми объятиями, или им угрожает опасность?" - отметил госсекретарь по убежищу и миграции Эрик Ван Дер Бург.



Стоит отметить, что в конце июня он решил, что российским призывникам, которые отказываются воевать в Украине или дезертируют, позволят остаться в стране по крайней мере до конца 2022 года.



