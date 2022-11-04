



Нидерланды приготовили новый пакет военной помощи Украине

В пятницу, 4 ноября, Нидерланды объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли танки. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.



"Нидерланды еще раз поставляют Украине тяжелую военную технику. Общая стоимость пакета составляет 120 млн евро", - говорится в сообщении.



Как отмечается, 45 млн. евро предназначаются для танков Т-72. Вместе с США Нидерланды поставляют из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков.



"Ожидается, что Украина получит часть танков уже в следующем месяце. Эти поставки подчеркивают постоянную поддержку Нидерландами и их союзниками самообороны Украины", - заявил министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.



Министр добавил, что новый пакет военной помощи - важный сигнал для России. По его словам, союзники продолжают объединять усилия по поддержке украинских вооруженных сил в борьбе с агрессивной войной России.



Ранее министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет военной помощи США. Детали нового пакета будут объявлены уже сегодня.