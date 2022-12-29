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Нидерланды откажут российским уклонистам в убежище
29.12.2022 16:28 Алина Груднева

Нидерланды откажут российским уклонистам в убежище

Нидерланды прекратят предоставлять убежище россиянам, уклонившимся от мобилизации.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.

Информацию о соответствующих мерах подтвердил статс-секретарь министерства безопасности и юстиции Нидерландов Эрик ван дер Бург.

По его словам, граждане РФ, уклонившиеся от призыва, должны будут покинуть королевство, поскольку в России официально завершилась частичная мобилизация.

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