



Нидерланды откажут российским уклонистам в убежище

Нидерланды прекратят предоставлять убежище россиянам, уклонившимся от мобилизации.



Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Нидерландскую телерадиовещательную корпорацию.



Информацию о соответствующих мерах подтвердил статс-секретарь министерства безопасности и юстиции Нидерландов Эрик ван дер Бург.



По его словам, граждане РФ, уклонившиеся от призыва, должны будут покинуть королевство, поскольку в России официально завершилась частичная мобилизация.