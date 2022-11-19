



Нидерланды недовольны климатической конференцией

Министр окружающей среды Нидерландов Роб Иттен недоволен переговорным процессом на климатической конференции COP27 в Египте.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра, судя по тому, что он услышал, есть ощущение того, что некоторые стороны не придерживаются договоренностей, которые были достигнуты в Глазго в прошлом году.

"Я думаю, что все не очень довольны тем прогрессом, который был достигнут за ночь. Мы все еще ждем каких-то текстов — но есть ощущение, будто мы возвращаемся к тому, что было Глазго, а это неприемлемо", - сказал он