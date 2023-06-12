



Нидерланды и Канада подали иск против Сирии в Верховный суд ООН

Нидерланды и Канада совместно подают жалобу на Сирию в высший судебный орган ООН, утверждая, что режим Башара Асада пытал тысячи мирных жителей в нарушение конвенции ООН.



Страны заявляют, что Сирия “совершила бесчисленные нарушения международного права” и хочет, чтобы Международный суд издал временные меры, предписывающие Дамаску прекратить предполагаемую широко распространенную программу пыток против любого, кто выступает против правительства во время затянувшейся гражданской войны в стране.



Голландцы впервые объявили три года назад о плане привлечь Сирию к ответственности за “ужасные преступления”, попросив правительство Асада в дипломатической ноте начать переговоры в рамках Конвенции Организации Объединенных Наций против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Канада присоединилась к процессу в 2021 году.



Договор 1984 года требует, чтобы стороны вступали в посредничество, прежде чем передавать спор в суд в Гааге. В жалобе говорится, что процесс не удался.



