



Нидерланды и Канада подали иск против Сирии в Международный суд ООН

Нидерланды и Канада подают иск против Сирии в Международный суд ООН. Правительство Башара Асада обвиняют в пытках. Об этом пишет Reuters.



В своем заявлении Канада и Нидерланды утверждают, что “Сирия совершила бесчисленное количество нарушений международного права, начиная, по крайней мере, с 2011 года”, и попросили суд принять чрезвычайные меры для защиты тех, кому грозят пытки в Сирии.



Нидерланды и Канада стремятся привлечь правительство президента Башара Асада к ответственности за грубые нарушения прав человека и пыток в соответствии с Конвенцией ООН против пыток, которую Дамаск ратифицировал в 2004 году.



В Сирии с 2011 года идет гражданская война. Она началась как локальное гражданское противостояние, постепенно переросшее в восстание против режима Башара Асада. Со временем в нее оказались вовлечены не только основные государства региона, но и международные организации, военно-политические группировки и мировые государства.



Основными участниками конфликта являются регулярные военные формирования, выступающие на стороне президента Башара Асада, формирования “умеренной” сирийской оппозиции, курдские регионалисты, а также различные террористические группировки.



В 2020 году Россия заблокировала многочисленные попытки в Совете Безопасности ООН передать дело о нарушении прав человека в Сирии в Международный уголовный суд.