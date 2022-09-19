



Нидерланды и Германия договорились о дальнейшей военной поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по дальнейшей военной поддержке Украины. Об этом сообщил Марк Рютте.



"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они свидетельствуют о том, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе в рамках нидерландско-германского военного сотрудничества по войне в Украине", – отметил глава правительства Нидерландов в Твиттер.



Он добавил, что речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.



