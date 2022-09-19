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Нидерланды и Германия договорились о дальнейшей военной поддержке Украины
19.09.2022 20:28 Евгения Маркова

Нидерланды и Германия договорились о дальнейшей военной поддержке Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры по дальнейшей военной поддержке Украины. Об этом сообщил Марк Рютте.

"Мы приветствуем недавние военные успехи Украины. Они свидетельствуют о том, что международная военная поддержка работает. Мы договорились, что продолжим нашу поддержку, в том числе в рамках нидерландско-германского военного сотрудничества по войне в Украине", – отметил глава правительства Нидерландов в Твиттер.

Он добавил, что речь шла также о мерах по преодолению энергетического кризиса в Европе.

 

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