



Ницан Горовиц пошел в атаку: "Струк - мразь, Дери - преступник"



Ницан Горовиц атаковал политических оппонентов в эфире шоу Офира и Берко.



Среди прочего, он угрожает новому правительству: "Пусть они не связываются с нами". И добавляет: "Депутат Струк - жестокая мразь из-за того, что она сказала о врачах и об отношении к геям", о Дери Горовиц сказал: "Он - преступник".



Об Амире Охане бывший лидер Мерец и бывший министр сказал: "Он ничего не сделал для гей-сообщества". Я боюсь, что "Ликуд" использует его. Боюсь, что он не более чем подставная фигура для "Ликуда", чтобы показать, что они за общину".