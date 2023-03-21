



Ни разу в истории министр юстиции не смел угрожать БАГАЦу

Депутат Гидон Саар прокомментировал предупреждения министра юстиции Ярива Левина о том, что он не примет отмену законов о правовой реформе БАГАЦем.



Господин Саар заявил: “Угроза министра Левина в адрес суда, что решения, представляющие собой судебный пересмотр законов переворота, не будут соблюдаться, переходит красную черту. Никогда еще не было такого, чтобы министр юстиции заранее объявлял, что не будет уважать решение суда, которое ему не нравится. Это полная противоположность пути Менахема Бегина. Правительство, которое не уважает решение суда, перестанет быть легитимным".