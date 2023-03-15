



Ни один депутат-ультраортодокс не требует создания государства Галахи

Председатель комитета по внутренним делам, член Яаков Ашер (Яадут А-Тора), говорит, что ультраортодоксальные партии не испытывают "энтузиазма" по поводу правовой реформы и что она является для них лишь "рабочим инструментом". "Мы делаем свою работу и продвигаем то, что необходимо, а не говорим и не проявляем энтузиазма", - объяснил Ашер. "Дело не в том, что после этой реформы суд станет Синедрионом, это не начало искупления. Суд никогда не станет местом, где мы гордимся и освящаемся. Поэтому у нас нет энтузиазма в этом вопросе. Положение о преодолении вето БАГАЦа - это просто инструмент".



Ашер подчеркнул, что "ультраортодоксальная общественность никогда не инициировала законы, нарушающие статус-кво в вопросах религии и государства. Мы всегда только реагируем на вмешательство"



"Мы хотим только баланса, чтобы в конце концов народные избранники решали, как будет", - добавил он. "Если будет большинство против ультраортодоксов - мы разберемся, но они пытаются подавить наш голос, и это нужно предотвратить. Это наше затруднительное положение. Они всегда находят причину бороться с еврейскими символами".



По его словам, "делаются ужасные шаги, как будто мы хотим создать здесь государство Галахи. Я не помню, чтобы ультраортодоксальный член Кнессета когда-либо говорил, что он этого хочет. Мы не являемся хозяевами дома. Мы просто молимся, чтобы все вернулись к религии. Это должно остаться еврейским государством и оставить нам возможность соблюдать мицвот".