



Ни детсадов, ни школ: местные власти объявили забастовку



После предупреждений местные власти объявило сегодня, 20 февраля, что в четверг они остановят экономику из-за "игнорирования минфином требований". Через некоторое время после этого объявления председатель организации учителей Ран Эрез также объявил, что присоединится к забастовке.



Смысл этого шага - забастовка в четверг в средних школах (с 10 по 12 классы) по всей стране. Вслед за забастовкой местных властей возможны также перебои в работе садов, санитарных служб и служб социального обеспечения.



Местные власти требуют заключения соглашения о заработной плате и условиях найма персонала, чтобы восполнить нехватку классов и отменить фонд налога на недвижимость. Решение было принято на экстренном собрании представителей местных властей, которое прошло сегодня под руководством председателя центра местного самоуправления Хаима Бибаса вместе с 80 главами органов власти. Бибас получил одобрение на объявление всеобщей забастовки в этот четверг. "Местные власти едины и полны решимости", - сказал он. После нескольких месяцев проволочек и нежелания слушать невозможно больше ждать, поэтому мы предпринимаем активные шаги".



Местные власти называют ряд причин для забастовки, среди которых: кризис помощниц воспитателей в детских садах, нехватка классов, отсутствие соглашения о зарплате для учителей средних школ, а также раздел в Законе о бюджете, который изменит порядок налогообложения имущества органов власти.