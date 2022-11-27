



Newsweek: Россия готовилась к нападению на Японию

Россия готовилась к нападению на Японию летом 2021 года, за несколько месяцев до того, как президент Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину.



Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на письмо, написанное информатором. Письмо было адресовано российскому правозащитнику и журналисту Владимиру Осечкину.



Агент под прозвищем "Ветер перемен" писал, что в августе 2021 года Россия "вполне серьезно готовилась к локальному военному конфликту с Японией".



Информатор подробно рассказал о передвижении вертолетов радиоэлектронной борьбы, нацеленных на Японию, в то время как российская пропагандистская машина также была запущена с огромным толчком к тому, чтобы заклеймить японцев "нацистами" и "фашистами".



"Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой. Почему для войны в итоге была выбрана Украина - отвечать другим", - пишет агент.