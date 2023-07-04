



New York Times: Россия может потерять влияние в Африке и Сирии

Мятеж Евгения Пригожина поставил под удар российское влияние в Африке и на Ближнем Востоке, где Кремль годами продвигал свои интересы через группу “Вагнер”. Теперь Владимир Путин лихорадочно ищет способ сохранить это влияние в новых обстоятельствах, пишет The New York Times.



Издание отмечает, что в течение многих лет управляемая Евгением Пригожиным частная армия действовала в качестве неофициального “доверенного лица” России в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. Распространяя через “Вагнера” свое влияние в этих регионах, Кремль в то же время мог “удобно дистанцироваться” от этой группировки, которая заключала сомнительные союзы с местными диктаторами и применяла “безжалостную тактику” против местных оппозиционеров.



Однако вся эта система в одночасье рухнула, когда Пригожин поднял открытый мятеж против Кремля. Перспективы глобального влияния России оказались под вопросом.



“Поскольку Пригожин, как сообщается, сейчас находится в изгнании в Беларуси, Путин столкнулся с несколькими вариантами того, как поступить с тысячами наемников “Вагнера”, разбросанных по всему миру”, – пишет издание.



Путин уже публично объявил, что боевики “Вагнера”, не участвовавшие в попытке государственного переворота, могут подписать контракт с российской армией. Однако авторы публикации сомневаются, что этот вариант станет популярным среди наемников. К тому же их будет не так просто интегрировать в регулярную армию.



Другим вариантом для Путина было бы сохранить зарубежную структуру “Вагнера” в текущем виде, просто заменив Пригожина каким-то другим руководителем всей группировки. Это позволит избежать разрушения внешнеполитической стратегии Москвы и сохранит неофициальное партнерство с африканскими режимами, которых поддерживала ЧВК. Но этот вариант не сработает, если рядовые наемники и командиры среднего звена откажутся подчиняться новому начальству.



Третий вариант – это полный роспуск группы и распределение ее боевиков по другим “частным армиям”, которые есть у России. Однако все потенциальные преемники “Вагнера” куда менее опытны и влиятельны в вопросах ведения того вида деятельности, которым Пригожин занимался в Африке.