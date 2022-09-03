



Невзоров: России, вероятно, придется подбирать другое название

Российский публицист Александр Невзоров дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что России придется выбирать себе новое название, поскольку своим вторжением она сама "съела, сожгла, растоптала то значение, которое было".





"Теперь это имя убийцы. В Буче [под Киевом] – имя насилия, имя садизма, имя массовых уничтожений людей, военного позора. Знаешь, как родственники [серийного убийцы и маньяка Андрея] Чикатило в свое время вынуждены были менять фамилию, потому что приходят в отдел кадров со своей фамилией – и там читают: "А, Чикатило..." – "Нет, нет. Я брат". Или племянник. "А, нет, идите, товарищ, на фиг". И вот здесь я боюсь, что примерно такая реакция на понятие "русский", как на понятие "Чикатило". Название точно придется менять", – считает Невзоров.

