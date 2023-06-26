



Невероятная статистика: сколько израильтян получили загранпаспорта



Паспортный марафон, начавшийся чуть более месяца назад, должен завершиться в этот четверг, 29 июня. Марафон был объявлен как точечное решение паспортного кризиса, чтобы позволить израильтянам, вылетающим летом за границу, получить паспорт немедленно, даже ценой долгого ожидания в “живой” очереди.



Но, несмотря на низкие ожидания, широкомасштабная операция, похоже, смогла добиться довольно многого. Она также показывает, как с помощью гибкости мышления и целеустремленности бюрократическая структура может резко повысить свои возможности - пусть даже временно.



По данным управления по делам народонаселения, с начала проекта "паспортный марафон" 14 мая бюро приняло 390 414 граждан. Из них 193 579 получили обслуживание в четырех основных бюро и центре по выдаче паспортов в Бней-Браке.



Это очень внушительная сила. Первоначально в марафон была заложена цель в 300 000 паспортов до 15 июня, и она была достигнута раньше времени, марафон был продлен на две недели с целью выдать 400 000 паспортов.



Марафон потребовал сотрудничества многих структур и служб, и они были вынуждены проявить гибкость по многим вопросам: работа по сменам, решение вопросов зарплаты, перевод работников между отделами и численные изменения в штатах различных бюро.



По всем этим подобным вопросам обычно трудно найти компромисс, но министерству внутренних дел и министру Моше Арбелю, при помощи минфина, удалось решить и эту задачу. Решение установить камеры, фиксирующие длину очереди в любое время суток и транслирующие ее по сети в любое время, - особенно редкий пример нестандартного мышления.



Проблемой, которая больше всего мешала управлению по делам народонаселения и привела к решению пойти на паспортный марафон, была резкая нехватка очередей на получение загранпаспортов. Всего два месяца назад для того, чтобы понять всю глубину паспортного кризиса, нужно лишь попытаться записаться на прием. 20 апреля, в Беэр-Шеве и Хайфе можно было найти очередь только через полгода, а в Тель-Авиве свободных очередей просто не было.



Паспортный марафон привел к существенным изменениям. Он не решил проблему отсутствия очередей, но облегчил ее. Даже в самом загруженном бюро управления народонаселения, в Кирие в Тель-Авиве, теперь можно получить очередь на 5 июля - всего через полторы недели.