



Неугомонные РосСМИ "похоронили" уже и Буданова

Погиб после ракетной атаки: российская пропаганда похоронила Буданова

Роспаблики сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа



Российская пропаганда придумала очередной фейк. В этот раз российские паблики распространили вброс о смерти руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.



Мол, глава военной разведки якобы скончался после ракетной атаки. Россообщества сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа.



Пропагандисты рассказывали, что в Украинском доме уже якобы готовят церемонию похорон. Источником такой новости называли сотрудников центра.



Однако невооруженным глазом видно, что эти сообщения – фейковые. Даже россияне усомнились: в комментариях пишут, что это «какой-то подвох», а телеграм-каналы, распространяющие эту дезинформацию, называют помойками.





