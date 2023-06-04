Неугомонные РосСМИ "похоронили" уже и Буданова
Погиб после ракетной атаки: российская пропаганда похоронила Буданова
Роспаблики сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа
Российская пропаганда придумала очередной фейк. В этот раз российские паблики распространили вброс о смерти руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
Мол, глава военной разведки якобы скончался после ракетной атаки. Россообщества сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа.
Пропагандисты рассказывали, что в Украинском доме уже якобы готовят церемонию похорон. Источником такой новости называли сотрудников центра.
Однако невооруженным глазом видно, что эти сообщения – фейковые. Даже россияне усомнились: в комментариях пишут, что это «какой-то подвох», а телеграм-каналы, распространяющие эту дезинформацию, называют помойками.