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Неугомонные РосСМИ "похоронили" уже и Буданова
04.06.2023 13:16 Раиса Вовк

Неугомонные РосСМИ "похоронили" уже и Буданова

Погиб после ракетной атаки: российская пропаганда похоронила Буданова
Роспаблики сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа

Российская пропаганда придумала очередной фейк. В этот раз российские паблики распространили вброс о смерти руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Мол, глава военной разведки якобы скончался после ракетной атаки. Россообщества сделали перепечатку вроде бы из украинских медиа.

Пропагандисты рассказывали, что в Украинском доме уже якобы готовят церемонию похорон. Источником такой новости называли сотрудников центра. 

Однако невооруженным глазом видно, что эти сообщения – фейковые. Даже россияне усомнились: в комментариях пишут, что это «какой-то подвох», а телеграм-каналы, распространяющие эту дезинформацию, называют помойками.


 

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