



Нетаньяху скоро посетит Объединенные Арабские Эмираты

После того, как президент Исаак Герцог передаст Биньямину Нетаниягу мандат на формирование правительства в воскресенье, ожидается, что новый премьер совершит политический визит в Объединенные Арабские Эмираты в ближайшее время.



Вчера вечером президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид позвонил вступающему в должность премьер-министру Биньямину Нетаниягу. Он поздравил его с победой на выборах и пригласил в гости. Нетаниягу ответил утвердительно.



Следует отметить, что будущий премьер еще не посещал Объединенные Арабские Эмираты по "политическим причинам" перед предыдущими выборами.



