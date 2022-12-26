



Нетаниягу против Орит Струк

Нетаниягу собирается сформировать самое ультранационалистическое и религиозное правительство в истории Израиля во главе со своей партией “Ликуд” и несколькими открытыми анти-ЛГБТ-партиями. Это вызвало опасения среди израильского ЛГБТ-сообщества, что новое правительство сведет на нет успехи, достигнутые за последние годы.



Орит Струк, член Кнессета от партии “Религиозный сионизм” заявила, что ее партия добивается внесения изменений в антидискриминационный закон страны, которые будут включать в себя разрешение людям избегать действий, противоречащих их религиозным убеждениям, включая дискриминацию ЛГБТ-людей в больницах. В воскресном интервью на радио Kan Струк сказала, что “пока есть достаточно других врачей для оказания помощи”, религиозные медицинские работники должны иметь возможность отказываться лечить пациентов ЛГБТ.



Симха Ротман, еще один член партии, заявил, что владельцам частного бизнеса, таким как гостиничные операторы, должно быть разрешено отказывать в обслуживании ЛГБТ, “если это наносит ущерб их религиозным чувствам”.



Нетаниягу выступил с несколькими заявлениями, опровергающими комментарии Орит Струк и сперва сказал, что предложения Струк “неприемлемы для меня и членов партии “Ликуд”" и что коалиционное соглашение “не допускает дискриминации в отношении ЛГБТ или ущемления их права на получение услуг, как и всех других граждан Израиля”. Позже выпустил второе записанное на видео заявление, в котором говорилось, что он “полностью отвергает” замечания Струк.



“В стране, которую я возглавлю, не будет ситуации, когда человек, будь то ЛГБТ, араб, ультраортодокс или любой другой человек, зайдет в отель и не получит обслуживание, войдет к врачу и не получит лечение”, – заявил Нетаниягу.



Воскресные волнения побудили президента Израиля Ицхака Герцога выразить собственные опасения. Президент в значительной степени является лицом, призванным служить моральным компасом и объединяющей силой для страны.



“Ситуация, в которой израильские граждане чувствуют угрозу из-за своей идентичности или веры, подрывает основные демократические и моральные ценности Государства Израиль”, – сказал Герцог. “Расистские заявления, которые звучат в последние дни против ЛГБТ-сообщества и вообще против разных секторов и публики, меня очень беспокоят”.



