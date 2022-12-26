



Нетаньягу обдумывает закон о защите прав ЛГБТ

Партия “Ликуд” во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в воскресенье, 25 декабря, рассмотрела законопроект о защите прав ЛГБТ-сообщества после комментариев партнеров по коалиции об отказе в услугах гражданам на основании религиозных убеждений, сообщили источники в партии.



Ранее депутат партии “Религиозный сионизм” Орит Струк заявила в интервью, что она представит законопроект, согласно которому врачам будет разрешено отказываться от лечения, которое не соответствует еврейскому закону.



Споры возникли, когда стали известны детали коалиционного соглашения партии “Ликуд” с партией “Религиозный сионизм”. Согласно соглашению, правительство внесет поправки в закон Израиля о запрете дискриминации в отношении продуктов, услуг и доступа в места развлечений и общественные места, чтобы позволить любому частному бизнесу отказывать в предоставлении услуг или продуктов на основании религиозных убеждений, когда альтернатива доступна в географической близости по аналогичной цене. Поправка вызывает опасения по поводу введения гендерной сегрегации на предприятиях или отказа в предоставлении услуг представителям ЛГБТК+ сообщества.



“Религиозный сионизм” заявил, что поправка к закону не будет применяться к врачам, а только к профессионалам, “таким как парикмахер, который не хочет обслуживать женщин”.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил против комментариев Струк и подчеркнул, что права ЛГБТК+ не будут ущемлены в течение срока его правления.



Израильские организации здравоохранения осудили высказывания Струк.



“У нас есть медицинская клятва и этика, которые заставляют нас лечить каждого пациента независимо от религии, расы, пола, сексуальной ориентации или цвета кожи”, – считает профессор Цион Хагай, глава Израильской медицинской ассоциации. “Струк не понимает клятвы врача и наших врачебных обязательств".