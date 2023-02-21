



Нетаниягу может посетить Киев в ближайшее время - СМИ

Израильские СМИ со ссылкой на источники в политическом истеблишменте сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу может в ближайшее время посетить Киев и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политический источник сообщил Israel Hayom, что эта идея рассматривается. В канцелярии премьер-министра отказались комментировать этот вопрос.



Нетаниягу занял очень осторожную позицию с момента начала войны год назад и продолжает ее придерживаться после своего возвращения к власти. Он воздержался от осуждения России за вторжение в Украину, но и не озвучил выражений сочувствия украинскому народу.



Однако, вопреки этой политике, после своего возвращения на пост премьер-министра Нетаниягу несколько раз заявлял, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине вооружения. Нетаньяху также одобрил важный визит министра иностранных дел Коэна в Киев на прошлой неделе.



По оценке российской реакции на визит Коэн , которая была взвешенной, можно предположить, что в сложившихся обстоятельствах Нетанияу может отправиться в Украину, чтобы выразить солидарность и поддержку, не вызывая при этом кризиса в отношениях с Москвой.



Пресс-секретарь МИД России заявила в ответ на визит Коэна, что разногласия по вопросу Украины не мешают России и Израилю продолжать диалог.



"Есть плодотворное сотрудничество и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Подчеркну, что между нами есть существенные разногласия именно по вопросу Украины", - сказала пресс-секретарь.



Вчера в Киев неожиданно прибыл президент США Джо Байден, тем самым продолжив традицию многих западных лидеров, которые в последние месяцы встречались с Зеленским в его кабинете, выражать поддержку украинскому народу, борющемуся за свою независимость.



Оценка в политической системе такова, что Нетаниягу в своем международном статусе не может отставать, а потому в ближайшее время отправится в Украину. Украинский чиновник сообщил Israel Hayom, что Нетаниягу был приглашен, но на данном этапе дата визита не назначена.

