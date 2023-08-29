



Нетаниягу знал о встрече Коэна с ливийской коллегой

Два источника, близких к Биньямину Нетаньяху, сообщили 12-му каналу, что он знал о встрече министра иностранных дел Эли Коэна с ливийским коллегой Наджлой Мангуш, которая состоялась на прошлой неделе.



Об этой встрече, официальное признание которой привело к беспорядкам в Триполи, отстранению Мангуш от должности и резкой критике в адрес Коэна, знали также секретарь кабинета министров, Совет национальной безопасности и другие.



По данным Yahoo, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу во вторник издал приказ, обязывающий его офис заранее утверждать все секретные дипломатические встречи, сообщил его представитель.



В приказе также содержалось требование, чтобы Нетаниягу лично утвердил публикацию новостей, касающихся столь деликатных встреч. Приказ был издан в ответ на последствия ливийского скандала.

