



Нетаниягу: Заявления о конце израильской демократии "беспочвенны"

Заявления о том, что судебные реформы министра юстиции Ярива Левина являются "концом демократии", являются "необоснованными", и реформа будет проводиться "ответственно" и взвешенно, заявил премьер-министр Биньямин Нетаниягу на еженедельной встрече встрече в воскресенье утром.



Нетаниягу процитировал бывшего министра юстиции Гидеона Саара, который в 2014 году сказал, что "последнее слово должно быть за Кнессетом, поскольку Кнессет представляет народ".



По словам Нетаниягу, "правда в том, что баланс между ветвями власти Израиля был нарушен в последние два десятилетия, и особенно в последние годы. Это необычное явление, которого нет больше нигде в мире — ни в США, ни в Западной Европе, и не было в первые 50 лет существования Израиля".



Премьер-министр добавил, что "попытка вернуть правильный баланс между ветвями власти — это не разрушение демократии, а укрепление демократии. Поэтому нет сомнений, что делать это нужно ответственно и взвешенно — что мы и будем делать".



"Реформа, представленная министром юстиции, будет подробно и серьезно обсуждаться в конституционном комитете Кнессета, в котором будут выслушаны все мнения без исключения. Это подходящий, естественный и законный форум для такого всестороннего обсуждения", - сказал Нетаниягу.



Премьер не стал публично комментировать реформы, которые Левин представил в среду вечером.



Нетаниягу в прошлом высказывался против подобных реформ, но в последние годы его отношение к судебной системе изменилось и стало куда более критичным. Многие утверждают, что это связано с обвинением Нетаниягу два года назад во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием, которое, по его словам, было преднамеренной попыткой системы правосудия свергнуть его.

