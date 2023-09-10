



Нетаниягу: заявления левых - презрение к Холокосту, подстрекательство к убийству



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обрушился на Шикму Бреслер, одного из лидеров протеста против "правовой революции", после того как она заявила, что нельзя вести беседу с "еврейскими нацистами". "Право на демонстрацию - это не право на подстрекательство", - заявил Нетаниягу.



"Я решительно осуждаю слова лидера левых демонстраций Шикмы Бреслер, которая назвала министров правительства "нацистами", - написал премьер-министр. "Это скандальное заявление - одновременно и неуважение к Холокосту, и разнузданное подстрекательство к убийству министров правительства и выборных должностных лиц".



Протестная группа Силы Каплан ответила премьер-министру: "Тот, кто привел Израиль к темной диктатуре, кто разгромил экономику, народную армию, кто создал машину яда и ненависти, разрывающую народ на части, - не должен говорить о подстрекательстве. Подстрекательство Нетаниягу уже привело к убийству премьер-министра(!) и сотням нападений в последние месяцы. Мы говорим Биби: "Вы разрушили страну - мы ее восстановим".