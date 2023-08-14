



Нетаниягу заявил, что работает над решением "больших проблем”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что работает с руководителями служб безопасности над решением "больших проблем" страны.



Заявление последовало на следующий день после того, как ивритские СМИ сообщили, что он накричал на начальника штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и других старших командиров из-за их неспособности остановить волну отказов от явки на службу в знак протеста против реформы судебной системы.



В своем коротком послании Нетаниягу написал, что он "работает день и ночь вместе с министром обороны, начальником военного штаба, старшими офицерами ЦАХАЛа и силами безопасности, чтобы совместно гарантировать безопасность Израиля при любых обстоятельствах".



