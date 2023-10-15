



Нетаниягу заверил семьи заложников, что “их возвращение – одна из целей войны”

На первой встрече Нетаниягу вечером 15 октября с членами семей тех, кто, предположительно, оказался заложниками в Газе, премьер-министр заверил их, что он “работает над освобождением их близких”.



В заявлении по итогам встречи на базе командования тыла ЦАХАЛа в Рамле Форум семей сообщил, что “Нетаниягу сказал семьям, что одной из целей войны является возвращение пленных и пропавших без вести”.



В субботу глава Совета национальной безопасности Цахи Анегби заявил, что “Израиль не будет вести переговоры с врагом, которого мы поклялись стереть с лица земли”.



В ответ Форум семей раскритиковал правительство за то, что оно “фактически заявляет, что бросает своих граждан, которые были похищены”.

После сегодняшней встречи Форум заявил, что они принимают “разъяснение” Нетаниягу о том, что заявление Анегби “не отражает его мнение по этому вопросу”.



Форум требует изучить все возможности, в том числе посредством контактов с ХАМАС, лидерами арабских стран и другими фигурами, “чтобы заложников немедленно освободили”.