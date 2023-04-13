



Нетаниягу запретил сыну общаться с министрами и депутатами

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, как сообщают СМИ, сказал своему сыну Яиру прекратить прямые контакты с различными министрами и членами партии “Ликуд” после растущей критики его влияния на политику и риторику правительства.



Согласно сообщению 12 канала, критика была связана с предполагаемыми требованиями Яира Нетаниягу не останавливать закон о пересмотре судебной системы для компромиссных переговоров и не отменять увольнение министра обороны Йоава Галанта, который потребовал такой остановки.



Семья Нетаниягу отмечает, что информация СМИ является “злой ложью”.



Ранее сегодня новостной сайт Walla сообщил, что премьер-министр запретил своему старшему сыну публиковать сообщения в социальных сетях . Его твиттер замолчал с конца прошлого месяца, а Яир отправился в Соединенные Штаты.

