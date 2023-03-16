



Нетаниягу запретил министрам ездить в Вашингтон

Несмотря на то, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже посетил Париж, Рим и Берлин и посетит Лондон на следующей неделе, премьер-министр ожидает официального приглашения в Соединенные Штаты. Такое приглашение еще не было отправлено, а это означает, что в ближайшем будущем между Нетаньяху и президентом Байденом не будет встречи в Белый дом.



Через два месяца после того, как он сформировал свое правительство, премьер-министр Нетаниягу ожидал получить официальное приглашение, как это сделал в свое время Нафтали Беннет. Никаких переговоров о возможном визите Нетаниягу в Вашингтон даже не велось.



Глава правительства дал указание министрам не посещать Вашингтон до его официального приглашения в Белый дом.



“Если министры Израиля посетят США, это подчеркнет, что премьер пока там не был, поэтому Нетаниягу издал эти инструкции для всех министров за исключением Рона Дермера, который является своего рода его представителем”, – говорят источники, знакомые с вопросом.