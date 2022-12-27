



Нетаниягу заморозит прогресс сотовой связи ради “кошерных” телефонов

В тексте соглашений оказался еще один пункт, включенный по настоянию Ицхака Гольдкнопфа – Нетаниягу обязался остановить реформу сотовой связи, чтобы сохранить на рынке дешевые "кошерные" телефоны, которыми пользуются гурские хасиды.



Реформа уже была утверждена и должна была вступить в силу с 1 января. Чтобы освободить частоты для сотовой связи четвертого и пятого поколений, регуляторы должны закрыть частоты для устаревших телефонов второго-третьего поколения.



Поэтому по настоянию хасидской партии в соглашение внесен пункт о сохранении частот для устаревших стандартов сотовой связи. Этого требовал только Гольдкнопф – партия Моше Гафни не только не просила заморозить реформу частот, но и считает инициативу партнера “вредной”.



“Остановка реформы отбросит Израиль на многие годы назад и обойдется потребителям в миллионы шекелей”, – прокомментировали эти планы в Министерстве связи.