



Нетаниягу: Законодательство по судебной реформе возобновится на этой неделе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил в воскресенье, 18 июня, что его правительство “предпримет практические шаги по реформированию системы правосудия” уже на этой неделе после того, как на прошлой неделе провалились переговоры по спорным положениям проекта реформы с оппозиционными партиями в резиденции президента.



Выступая на открытии еженедельного заседания кабинета министров, председатель "Ликуда" заявил, что эти шаги будут предприняты "ответственным и взвешенным образом", но "в соответствии с полученным нами мандатом".



Нетаниягу обвинил Яира Лапида и Бенни Ганца в срыве переговоров.



“На прошлой неделе было доказано, что Ганц и Лапид играли со мной в игры. Это был фарс переговоров в течение трех месяцев, но намерение состояло в том, чтобы тянуть время”, – сказал он.



Оба лидера оппозиции объявили о выходе из переговоров после того, как коалиция нарушила прошлые договоренности и безуспешно пыталась отложить голосование по составу комитета по отбору судей.



Яир Лапид ответил в Twitter: “Если Нетаниягу продолжит одностороннюю судебную реформу, как он заявил, он обнаружит, что является премьер-министром менее половины израильского народа, менее половины экономики, менее половины безопасности и менее половины Кнессета”.