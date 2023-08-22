Новости » Политика
Нетаниягу: задействуем ШАБАК для ликвидации преступности в арабском секторе
22.08.2023 20:30 Алина Груднева

Нетаниягу: задействуем ШАБАК для ликвидации преступности в арабском секторе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал участившиеся случаи насилия в арабском секторе.

"Убийство генерального директора муниципалитета Тиры перешло красную черту. Эти убийства, преступные группировки, рэкет, захват муниципалитетов – это то, чего мы не можем себе позволить", - сказал он.

По словам главы правительства, для ликвидации преступности в арабском секторе будут задействованы все средства, в том числе ШАБАК.

"Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем ее и в арабском секторе. Все граждане Израиля должны жить в безопасности, а не в тени угрозы внутреннего терроризма", - добавил он.

По последним данным, в результате инцидентов с применением насилия в арабском секторе с начала года погибли 156 человек. Большая часть смертей связана с огнестрельными ранениями.

Число жертв увеличилось вечером, 22 августа, когда в Абу-Санан были расстреляны четыре человека, среди которых оказался кандидат на пост главы местного совета на предстоящих выборах.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы