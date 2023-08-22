Нетаниягу: задействуем ШАБАК для ликвидации преступности в арабском секторе
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал участившиеся случаи насилия в арабском секторе.
"Убийство генерального директора муниципалитета Тиры перешло красную черту. Эти убийства, преступные группировки, рэкет, захват муниципалитетов – это то, чего мы не можем себе позволить", - сказал он.
По словам главы правительства, для ликвидации преступности в арабском секторе будут задействованы все средства, в том числе ШАБАК.
"Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем ее и в арабском секторе. Все граждане Израиля должны жить в безопасности, а не в тени угрозы внутреннего терроризма", - добавил он.
По последним данным, в результате инцидентов с применением насилия в арабском секторе с начала года погибли 156 человек. Большая часть смертей связана с огнестрельными ранениями.
ПМ Нетаниягу:— ПМ Израиля (@IsraeliPM_Rus) August 22, 2023
"Убийство гендиректора муниципалитета Тиры перешло красную черту. Мы задействуем все средства, чтобы победить преступность. Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем её и в арабском секторе".https://t.co/5BaUMS6XWx pic.twitter.com/EiG0qYFhqZ
Число жертв увеличилось вечером, 22 августа, когда в Абу-Санан были расстреляны четыре человека, среди которых оказался кандидат на пост главы местного совета на предстоящих выборах.