



Нетаниягу: задействуем ШАБАК для ликвидации преступности в арабском секторе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал участившиеся случаи насилия в арабском секторе.



"Убийство генерального директора муниципалитета Тиры перешло красную черту. Эти убийства, преступные группировки, рэкет, захват муниципалитетов – это то, чего мы не можем себе позволить", - сказал он.



По словам главы правительства, для ликвидации преступности в арабском секторе будут задействованы все средства, в том числе ШАБАК.



"Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем ее и в арабском секторе. Все граждане Израиля должны жить в безопасности, а не в тени угрозы внутреннего терроризма", - добавил он.

ПМ Нетаниягу:

"Убийство гендиректора муниципалитета Тиры перешло красную черту. Мы задействуем все средства, чтобы победить преступность. Мы ликвидировали организованную преступность в еврейском секторе Израиля, ликвидируем её и в арабском секторе".https://t.co/5BaUMS6XWx pic.twitter.com/EiG0qYFhqZ — ПМ Израиля (@IsraeliPM_Rus) August 22, 2023