



Нетаниягу: я требую положить конец феномену отказников

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в заявлении для СМИ, что он "требует от руководителей органов безопасности и глав армии решительно противостоять явлению отказников".



Нетаниягу добавил: "Я знаю об огромном напряжении, которое возникло между двумя лагерями. Я внимательно отношусь к желанию многих граждан снять это напряжение".



Есть экстремистское меньшинство готовое разжечь гражданскую войну. Государство Израиль не может существовать без ЦАХАЛа, ЦАХАЛ не может существовать с феноменом отказников. Я требую от глав системы безопасности немедленно положить этому конец.