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Нетаниягу: я требую положить конец феномену отказников
27.03.2023 20:18 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу: я требую положить конец феномену отказников

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в заявлении для СМИ, что он "требует от руководителей органов безопасности и глав армии решительно противостоять явлению отказников". 

Нетаниягу добавил: "Я знаю об огромном напряжении, которое возникло между двумя лагерями. Я внимательно отношусь к желанию многих граждан снять это напряжение".

Есть экстремистское меньшинство готовое разжечь гражданскую войну. Государство Израиль не может существовать без ЦАХАЛа, ЦАХАЛ не может существовать с феноменом отказников. Я требую от глав системы безопасности немедленно положить этому конец.

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