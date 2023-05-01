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Нетаниягу: я полон решимости достичь широкого консенсуса по судебной реформе
01.05.2023 17:04 Ирина Демьянова

Нетаниягу: я полон решимости достичь широкого консенсуса по судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обращается к Кнессету на открытии летней сессии, в присутствии спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и других членов двухпартийной делегации Палаты представителей США.

“У Израиля нет лучшего друга на планете, — говорит Нетаниягу по-английски. - Вы находитесь в пульсирующем сердце израильской демократии… это очень шумное сердце”, — добавляет он.

Переходя на иврит, Нетаниягу говорит, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия является главным приоритетом Израиля, и что он говорил с американскими законодателями о “расширении круга мира” с дополнительными арабскими государствами.

Возвращаясь к английскому языку, Нетаниягу комментирует пересмотр судебной системы и переговоры, проводимые президентом Ицхаком Герцогом.

“Я и мои друзья стремимся к достижению широкого консенсуса, настолько широкого, насколько это возможно, по вопросу о судебной реформе”, — говорит он.
Он также говорит: “У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты, а у Соединенных Штатов нет лучшего друга, чем Государство Израиль”.

 

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