



Нетаниягу: я полон решимости достичь широкого консенсуса по судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обращается к Кнессету на открытии летней сессии, в присутствии спикера Палаты представителей Кевина Маккарти и других членов двухпартийной делегации Палаты представителей США.



“У Израиля нет лучшего друга на планете, — говорит Нетаниягу по-английски. - Вы находитесь в пульсирующем сердце израильской демократии… это очень шумное сердце”, — добавляет он.



Переходя на иврит, Нетаниягу говорит, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия является главным приоритетом Израиля, и что он говорил с американскими законодателями о “расширении круга мира” с дополнительными арабскими государствами.



Возвращаясь к английскому языку, Нетаниягу комментирует пересмотр судебной системы и переговоры, проводимые президентом Ицхаком Герцогом.



“Я и мои друзья стремимся к достижению широкого консенсуса, настолько широкого, насколько это возможно, по вопросу о судебной реформе”, — говорит он.

Он также говорит: “У Израиля нет лучшего друга, чем Соединенные Штаты, а у Соединенных Штатов нет лучшего друга, чем Государство Израиль”.



