



Нетаниягу: я ожидаю от главы Генштаба решительных мер в отношении отказников



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на заседании кабинета министров: ожидает, что начальник полиции обеспечит соблюдение закона, предотвратит насилие и перекрытие дорог и позволит гражданам страны жить своей повседневной жизнью.



Он добавил: "Я ожидаю от ШАБАК и прокуратуры решительных действий против подстрекателей к убийству министров и членов Кнессета. Я ожидаю, что начальник Гештаба и руководители служб безопасности будут энергично бороться с отказниками".