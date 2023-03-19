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Нетаниягу: я ожидаю от главы Генштаба решительных мер в отношении отказников
19.03.2023 12:07 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу: я ожидаю от главы Генштаба решительных мер в отношении отказников


Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на заседании кабинета министров: ожидает, что начальник полиции обеспечит соблюдение закона, предотвратит насилие и перекрытие дорог и позволит гражданам страны жить своей повседневной жизнью.

Он добавил: "Я ожидаю от ШАБАК и прокуратуры решительных действий против подстрекателей к убийству министров и членов Кнессета. Я ожидаю, что начальник Гештаба и руководители служб безопасности будут энергично бороться с отказниками".

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