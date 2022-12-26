



Нетаниягу: я не согласен с тем, что Яир сказал о прокурорах



Будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягупрокомментировал заявления своего сына Яира Нетаниягу, который в эфире радиостанции "Галей Исраэль" заявил, что высокопоставленные чиновники в прокуратуре и полиции предали страну.



По мнению Яира, они "шили дела" против его отца, и он намекнул, что в Израиле существует смертная казнь за предательство.



"Я люблю сына Яира, который является независимым человеком со своим собственным мнением. Хотя каждый имеет право на критику, я не согласен с тем, что он сказал, с тем, что было опубликовано вчера", - написал Нетаниягу в Твиттере.