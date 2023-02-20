



Нетаниягу: я не должен ждать разрешений от юридического советника

Премьер-министр Биньямин нетаниягу отреагировал на “разрешение”, выданное ему юридическим советником правительства Гали Бахарав-Миара, которая сказала, что он может принять участие в кампании “успокоения” общественности.



Офис Нетаниягу заявил: "Премьер-министр Нетаниягу не стал дожидаться письма юридического советника, чтобы призвать к спокойствию. Он делает это в публичных заявлениях в течение нескольких недель и не требует ни от кого подтверждения. Немыслимо, чтобы в демократической стране нашлись те, кто думал, что премьер-министру Израиля можно помешать призвать к единству и успокоению или заставить замолчать того, кто только что был избран демократическим путем и представляет миллионы граждан."





Слова юридического советника прозвучали на фоне того, что президент Ицхак Герцог сказал сегодня вечером в рамках своих усилий по достижению переговоров накануне голосования по законопроектам коалиции в рамках правовой революции: "Из всех бесед, которые я провел со всеми сторонами карты, включая лидеров коалиции и оппозиции, следует, что на основе принципов, которые я предложил на прошлой неделе, соглашения могут быть выработаны в течение относительно короткого периода времени. Даже нескольких дней. Не годы и не месяцы. Я однозначно заявляю, исходя из моего опыта и моей роли - мы можем достичь соглашения".

