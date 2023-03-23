



Нетаниягу вызвал Галанта на экстренную встречу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вызвал министра обороны Йоава Галанта на экстренное совещание.



Скоро состоится выступление главы оборонного ведомства, в ходе которого, ожидается, что он призовет к остановке законодательного процесса по правовой реформе.



Сразу после него выступит сам Нетаниягу. По словам источника в "Ликуде", он, вероятнее всего, призовет к спокойствию.



По данным СМИ, в ходе экстренной встречи Нетаниягу, вероятно, призовет Галанта не выступать против правовой реформы.