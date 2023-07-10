



Нетаниягу выступит в ООН и может встретиться с Байденом

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН на ежегодной сессии в сентябре, согласно сообщению в Israel Hayom, подтвержденному израильскими источниками.



Хотя точная дата и время еще не установлены, скорее всего, это произойдет в конце сентября, на неделе между Рош ха-Шана и Йом-Кипур.



Также ожидается, что глава правительства воспользуется сессией этого года для беседы с президентом США Джо Байденом, с которым он не встречался с момента вступления в должность в январе.