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ООН
10.07.2023 13:33 Наталья Богинская

Нетаниягу выступит в ООН и может встретиться с Байденом

Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН на ежегодной сессии в сентябре, согласно сообщению в Israel Hayom, подтвержденному израильскими источниками. 

Хотя точная дата и время еще не установлены, скорее всего, это произойдет в конце сентября, на неделе между Рош ха-Шана и Йом-Кипур.

Также ожидается, что глава правительства воспользуется сессией этого года для беседы с президентом США Джо Байденом, с которым он не встречался с момента вступления в должность в январе.

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