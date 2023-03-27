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Нетаниягу выступит со специальным обращением в 20:05
27.03.2023 19:23 Алина Груднева

Нетаниягу выступит со специальным обращением в 20:05

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня вечером выступит со специальным обращением к нации.

По предварительным данным, выступление главы правительства состоится в 20:05.

Его обращение ожидалось еще утром, в 11:00, однако оно было перенесено на фоне проведения переговоров с членами коалиции.

Ранее источники сообщали о том, Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса по правовой реформе.

Между тем, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что договорился с главой правительства об отсрочке до следующей сессии Кнессета после парламентских каникул.

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