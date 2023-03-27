



Нетаниягу выступит со специальным обращением в 20:05

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу сегодня вечером выступит со специальным обращением к нации.



По предварительным данным, выступление главы правительства состоится в 20:05.



Его обращение ожидалось еще утром, в 11:00, однако оно было перенесено на фоне проведения переговоров с членами коалиции.



Ранее источники сообщали о том, Нетаниягу объявит о приостановке законодательного процесса по правовой реформе.



Между тем, министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил, что договорился с главой правительства об отсрочке до следующей сессии Кнессета после парламентских каникул.