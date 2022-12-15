



Нетаниягу выступил в защиту Бен-Гвира: "Он изменился"

Лидер "Ликуда" Биньямин Нетаниягу защищает свое партнерство с председателем "Оцма Йехудит" Итамаром Бен-Гвиром, отмечая, что тот смягчил свои взгляды.



Об этом сообщает Times of Israel.



В интервью NPR Нетаньяху спросили о привлечении Бен-Гвира в свою коалицию и назначении его министром национальной безопасности, несмотря на его предыдущие призывы изгнать арабов.



"С тех пор он многое изменил в своих взглядах. И я должен сказать, что с силой приходит ответственность. Не всегда; иногда это работает наоборот. И, конечно же, одно дело - выступать в]политических кампаниях полтора десятилетия назад, и совсем другое - фактически занимать ответственное положение в управлении, и я, безусловно, позабочусь о том, чтобы это было так", - заявил Нетаниягу.