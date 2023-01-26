



Нетаниягу выступил на церемонии в память о раввине Друкмане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии поминовения раввина Хаима Друкмана, скончавшегося 30 дней назад.



Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра.



"Ни сегодня, ни в ближайшем будущем мы не сумеем осмыслить все стороны деятельности раввина Друкмана. Пройдет много времени, прежде чем они раскроются во всей полноте. Но самое важное, на мой взгляд, в его жизни - это то, что раввин Друкман всем своим существом чувствовал пульс истории", - заявил Нетаниягу.



Премьер-министр продолжил: "осударству Израиль 75 лет. Подавляющее большинство граждан страны родились в ней или репатриировались в детстве. От ощущения, что, якобы, страна была такой с незапамятных времен, они могут лишь критиковать, акцентировать внимание на недостатках, восставать против негативных явлений, которые нуждаются в исправлении. В меньшей степени они могут оценить великое чудо, которое представляет собой Государство Израиль. Свободная еврейская страна, демократическая, богатая достижениями, распространяющая свет. Вот почему раввин Друкман требовал, чтобы мы помнили, что здесь было раньше.



Да, в стране много светлого. Есть и темные стороны, это правда, и мы работаем над их устранением. Не все можно осуществить в мгновение ока. Раввин говорил: «потихоньку-полегоньку».



Раввин Хаим Друкман в своей замечательной общественной деятельности убирал камни, пахал, сеял, лелеял всходы, и перед нашими глазами - спелые плоды, плоды вечности.



Светлая память о нем будет передаваться из поколения в поколение".



Фото: Коби Гидеон, GPO.

