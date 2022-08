Нетаниягу высмеял Лапида и Ганца

Лидер Ликуда Биньямин Нетаниягу высмеял Яира Лапида и Бени Ганца за их сотрудничество с депутатом Кнессета Ахмедом Тиби и его "Объединенным Арабским Списком".



В своем Twitter Нетаниягу опубликовал фотографию Юпитера, которая была сделана телескопом "Джеймс Уэбб".



"Невероятно и красиво! Даже оттуда мы все можем видеть, что Лапид и Ганц не могут сформировать правительство без Тиби и Братьев-мусульман", — написал он.





Incredible and beautiful! Even from there, we can all see that Lapid and Gantz cannot form a government without Tibi and the Muslim Brotherhood. https://t.co/oj5BnQvqQJ