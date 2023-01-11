



Нетаниягу выразил соболезнования в связи со смертью раввина Баадани

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования в связи со смертью духовного лидера ШАС раввина Шимона Баадани.



Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.



"С глубокой скорбью узнал о смерти раввина Шимона Баадани - великого мудреца и духовного лидера многих в Израиле.



Раввин Баадани, занимавший пост главы Совета мудрецов Торы сефардской общины в Израиле и в мире, отличался прилежанием всю его жизнь. С юных лет он усердно изучал Талмуд, давал уроки, руководил иешивой и стремился вернуть славу сефардскому иудаизму. Велик и важен его вклад в процветание мира Торы в нашем поколении.



Раввин Баадани не стремился к славе. Он распространял Тору с большим усердием и глубоким смирением. Из своего теплого дома в Бней-Браке он каждый день ходил в иешиву «Тора вэ-хаим», раввинов и учащихся, которых он воспитывал в набожности.



Любовь к Израилю, которую излучал рав Баадани, продолжит жить в нас.



Выражаю глубокие соболезнования его семье и близким. Да будет благословенна его память", - говорится в заявлении Нетаниягу.