



Нетаниягу вступился за Бен-Гвира после нападок США за “расистскую риторику”

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в защиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира после того, как США осудили его заявления о том, что евреи имеют больше прав на передвижение по Иудее и Самарии, чем арабы, как “расистскую риторику”.



Нетаниягу сказал, что Бен-Гвир имел в виду, что евреи имеют право на жизнь.



“Израиль предоставляет максимальную свободу передвижения в Иудее и Самарии как израильтянам, так и палестинцам”, – заявил премьер-министр.

“К сожалению, палестинские террористы пользуются этой свободой передвижения, чтобы убивать израильских женщин, детей и семьи, устраивая им засады”.



“Чтобы предотвратить эти отвратительные убийства, силы безопасности Израиля приняли специальные меры в этих районах. Именно это имел в виду Бен-Гвир, когда говорил, что право на жизнь предшествует свободе передвижения”, – указал Нетаниягу. “Израиль продолжит свою политику обеспечения безопасности, предоставляя свободу передвижения как израильтянам, так и палестинцам”.