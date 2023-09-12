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Нетаниягу встретится с Зеленским впервые с начала войны в Украине | Фото: Сайт Президента Украины
12.09.2023 20:01 Евгения Маркова

Нетаниягу встретится с Зеленским впервые с начала войны в Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча должна состояться на на генеральной ассамблее ООН. Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корничук.

Встреча состоится по итогам разговора двух лидеров в прошлый четверг. Нетаниягу – единственный западный лидер, который еще не посетил Киев, несмотря на неоднократные приглашения украинцев и рекомендации МИД Израиля. В феврале этого года министр иностранных дел Эли Коэн встретился с президентом Зеленским во время визита в Киев.

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