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Нетаниягу встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Азербайджана
29.03.2023 20:05 Ирина Демьянова

Нетаниягу встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Азербайджана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.

Премьер-министр Нетаниягу поздравил министра Байрамова с открытием посольства Азербайджана и назначением первого посла его страны в Израиле. Они обсудили общие вызовы региональной безопасности и угрозу, которую Иран представляет для региональной стабильности.

Премьер-министр высоко оценил хорошие и тесные двусторонние отношения между странами, и они обсудили возможности расширения сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в различных областях.
 

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