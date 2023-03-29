



Нетаниягу встретился в Иерусалиме с министром иностранных дел Азербайджана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме.



Премьер-министр Нетаниягу поздравил министра Байрамова с открытием посольства Азербайджана и назначением первого посла его страны в Израиле. Они обсудили общие вызовы региональной безопасности и угрозу, которую Иран представляет для региональной стабильности.



Премьер-министр высоко оценил хорошие и тесные двусторонние отношения между странами, и они обсудили возможности расширения сотрудничества между Израилем и Азербайджаном в различных областях.

