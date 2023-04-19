



Нетаниягу встретился с теми, кто зажжет факелы на церемонии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара встретились с теми, кто зажжет факелы на торжественной церемонии, приуроченной 75-й годовщине Независимости Израиля.



Во время встречи глава израильского правительства прокомментировал то, как враги страны пытаются изобразить Еврейское Государство разделенным внутренними дебатами из-за правовой реформы.



"Истории каждой такой церемонии демонстрируют, что происходит абсолютно противоположная ситуация. Продолжайте в том же духе и продолжайте учиться у других. Есть чему поучиться, есть за что благодарить и чем дорожить", - сказал им Нетаниягу.



Он заранее поблагодарил тех, кто зажжет факелы, от имени всех граждан Израиля.



"Мы все так волнуемся перед этим моментом. От имени граждан Израиля мы отдали им честь и поблагодарили за их деятельность на наше общее благо. Да здравствует Государство Израиль", - добавил он.

