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Нетаниягу встретился с теми, кто зажжет факелы на церемонии
19.04.2023 20:07 Алина Груднева

Нетаниягу встретился с теми, кто зажжет факелы на церемонии

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара встретились с теми, кто зажжет факелы на торжественной церемонии, приуроченной 75-й годовщине Независимости Израиля.  

Во время встречи глава израильского правительства прокомментировал то, как враги страны пытаются изобразить Еврейское Государство разделенным внутренними дебатами из-за правовой реформы.

"Истории каждой такой церемонии демонстрируют, что происходит абсолютно противоположная ситуация. Продолжайте в том же духе и продолжайте учиться у других. Есть чему поучиться, есть за что благодарить и чем дорожить", - сказал им Нетаниягу.

Он заранее поблагодарил тех, кто зажжет факелы, от имени всех граждан Израиля.

"Мы все так волнуемся перед этим моментом. От имени граждан Израиля мы отдали им честь и поблагодарили за их деятельность на наше общее благо. Да здравствует Государство Израиль", - добавил он.
 

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