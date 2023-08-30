



Нетаниягу встретился с сенатором-республиканцем от штата Монтана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в Иерусалиме с сенатором-республиканцем от штата Монтана Стивом Дэйнсом.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.



Нетаниягу выразил солидарность с жителями штата Монтана, который страдает от масштабных лесных пожаров. Также он рассказал о том, как борется с этим явлением Еврейское Государство.



Стороны обсуждали, помимо прочего, борьбу с Ираном и его марионетками, такими как "Хизбалла". Кроме того, поднимался вопрос об укреплении отношений между Израилем и США.



"Стороны обсудили тему искусственного интеллекта, проблемы и возможности в этой области, а также необходимость сотрудничества между государствами перед лицом текущих и будущих вызовов", - добавили в канцелярии.