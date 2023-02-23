



Нетаниягу встретился с сенаторами-республиканцами

В четверг, 23 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с делегацией сенаторов-республиканцев, возглавляемой лидером республиканского меньшинства в Сенате США Митчем Макконнеллом.



Встреча состоялась в его канцелярии в Иерусалиме.



"Приятно видеть вас, вы истинный друг Израиля, я это очень ценю и говорю это от всего сердца. Я знаком с вами, сенатор Макконнелл, и многими членами делегации уже много лет, и знаю, что у нас нет друзей лучше", - сказал им Нетаниягу.



По данным пресс-службы канцелярии главы израильского правительства, во встрече приняли участие министр по стратегическим делам Рон Дермер и посол США в Израиле Томас Найдс.

