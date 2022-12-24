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Нетаниягу встретился с Роном Дермером: что известно
24.12.2022 15:05 Ольга Белозерова

Нетаниягу встретился с Роном Дермером: что известно

На этой неделе будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с бывшим послом Израиля в США Роном Дермером, чтобы обсудить назначение последнего в правительство.

12-й канал израильского ТВ сообщил, что Дермер выразил твердое желание войти в новое правительство, но только в должности министра иностранных дел. 

Отмечается, что Нетаниягу выдвинул идею назначения двух министров иностранных дел, Дермера и высокопоставленного члена "Ликуда", но этот шаг был сочтен маловероятным.

По данным 12-го канала, Нетаниягу, вероятно, завершит назначения высокопоставленных членов своей партии на этой неделе. 

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