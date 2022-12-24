Нетаниягу встретился с Роном Дермером: что известно
На этой неделе будущий премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с бывшим послом Израиля в США Роном Дермером, чтобы обсудить назначение последнего в правительство.
12-й канал израильского ТВ сообщил, что Дермер выразил твердое желание войти в новое правительство, но только в должности министра иностранных дел.
Отмечается, что Нетаниягу выдвинул идею назначения двух министров иностранных дел, Дермера и высокопоставленного члена "Ликуда", но этот шаг был сочтен маловероятным.
По данным 12-го канала, Нетаниягу, вероятно, завершит назначения высокопоставленных членов своей партии на этой неделе.